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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Немецкий регулятор допустил рост потребления газа на фоне прогноза погоды

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Германии на наступившей неделе будет еще ниже привычных для этого времени значений, отмечается в ежедневном обзоре о ситуации с газоснабжением страны. Его публикует Федеральное сетевое агентство Германии по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (Bundesnetzagentur, BNetzA).

По данным агентства, на наступившей неделе температура воздуха ожидается на 3,18 градусов ниже, чем в среднем за последние 4 года. В связи с этим чиновники ожидают дальнейшего роста потребления газа.

Для прошлой недели прогноз температуры воздуха по Германии составлял минус 2,38 градуса к норме.

Ведомство называет "стабильной" ситуацию, когда температура воздуха на ближайшие 7 дней прогнозируется выше, чем за последние 4 года (2018-2021 годы), "напряженной", если на 0-2 градуса ниже средней за тот же период, и "критической", если более чем на 2 градуса холоднее обычного.

Вторую неделю подряд температурные условия в стране BNetzA характеризует как "критические".

Январский фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures сейчас торгуется на уровне $1479 за тысячу кубометров.

Германия вместе с западными партнерами предприняла рад шагов, которые привели к сокращению российских поставок газа. Федеральное правительство ввело внешнее управление и национализировало бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania, которая в результате оказалась под блокирующими контрсанкциями России.

Из-за введенных Канадой санкций в отношении "Газпрома" с июня начали сокращаться поставки российского газа в Германию по магистрали "Северный поток". Санкции сделали невозможным обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя. А в сентябре от мощных взрывов значительно пострадала линейная часть морской магистрали.

Германия
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