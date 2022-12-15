Нефть Brent подешевела до $82,09 за баррель

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг после уверенного подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве составляет $82,09 за баррель, что на $0,61 (0,74%) меньше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,02 (2,6%), до $82,7 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,52 за баррель, что на $0,76 (0,98%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт вырос в цене на $1,89 (2,5%), до $77,28 за баррель.

В среду Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с. Это дало толчок рынку, пишет Bloomberg.

Агентство отметило также, что спрос на нефть остается относительно устойчивым, особенно в странах, не входящих в ОЭСР.

Между тем Федеральная резервная система ожидаемо подняла процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. При этом в заявлении американского ЦБ говорится, что он планирует и дальше повышать ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-му целевому показателю. Инвесторы обеспокоены, что жесткая монетарная политика может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,23 млн баррелей – до 424,13 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики Штатов. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей.