В Дании представили новое коалиционное правительство

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Датский премьер Метте Фредериксен в четверг представила новое коалиционное центристское правительство, сформированное по итогам ноябрьских парламентских выборов, передает Associated Press.

Новым главой МИД стал экс-премьер Ларс Расмуссен, пост министра обороны получил лидер либералов Якоб Эллеман Йенсен.

Всего в правительстве 23 министерства. Социальные демократы, которых возглавляет премьер Фредериксен, получили 11 портфелей глав ведомств, либералы - семь, а Умеренная коалиционная партия - пять.

Выборы в Дании состоялись 1 ноября. По их итогам у трех сформировавших коалицию большинства партий 89 мест из 179 мест в парламенте. Их также поддерживают четыре депутата, представляющих Гренландию и Фарерские острова.

45-летняя Фредериксен возглавляла правительство меньшинства с 2019 года, она стала самым молодым премьер-министром в истории Дании. Однако ее популярность в стране упала после решения о забое норок, вызвавшего резкую критику и широкий общественный резонанс.

В 2020 году правительство Фредериксен приняло решение уничтожить около 17 млн здоровых норок в разгар пандемии коронавируса, чтобы защитить людей от мутации вируса. Это решение вызвало критику в адрес премьера не только с этической стороны: оказалось, что решение было нелегальным, и лишь позднее был принят закон, чтобы задним числом легализовать принятые меры.

В конечном итоге эта история расколола ее левоцентристский блок, и ей пришлось объявлять о решении уйти в отставку и о выборах в парламент, по итогам которых она снова стала премьером.