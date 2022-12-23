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YouTube получил права на показ американского футбола за $2,5 млрд в год

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Национальная футбольная лига США (NFL) и корпорация Google заключили многолетнюю сделку по передаче видеосервису YouTube прав на показ определенных матчей по американскому футболу.

Google (входит в холдинг Alphabet Inc.) будет платить лиге $2,5 млрд в год за возможность транслировать игры начиная со следующего сезона, по данным Sports Business Journal. В рамках истекающего соглашения с DirectTV выплаты составляли $1,5 млрд в год.

На покупку прав также претендовали Amazon.com Inc., Apple Inc. и Walt Disney Co.

Права касаются трансляций, входящих в пакет под названием NFL Sunday Ticket. Пакет охватывает порядка 10 воскресных игр. Эта опция позволяет болельщикам смотреть матчи, которые не показывают местные телеканалы.

Пакет NFL Sunday Ticket будет доступен подписчикам YouTubeTV за отдельную плату. Месячная подписка на YouTubeTV стоит $64,99. В этом году цены на Sunday Ticket начинаются от $294 за весь сезон.

YouTube США
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