Что произошло за день: воскресенье, 15 декабря

Происшествие с танкерами в Керченском проливе, беспилотники в Грозном и планы Израиля расширить поселения на Голанских высотах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе в шторм. Один поврежденный танкер сел на мель, второй лег в дрейф. Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб. Эвакуация моряков с танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за непогоды. По факту ЧП с танкерами возбуждены уголовные дела, одной из версий произошедшего является ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. В Керченском проливе зафиксирован разлив топлива. Создана рабочая группа по ликвидации последствий, ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев.

- Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву спецрейсом ВКС Минобороны. Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.

- Власти Израиля намерены расширять поселения на Голанских высотах. По данным The Jerusalem Post, израильские власти намерены удвоить население этих спорных территорий.

- Три беспилотника атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО, третий упал на территории ОМОНа, сообщил Рамзан Кадыров.

- Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

- Высшее руководство Ирана доработает законопроект о ношении хиджаба. В текущей версии он обязывает женщин носить платки, а в отношении нарушителей могли бы быть применены жесткие меры вплоть до крупных штрафов и тюремного заключения.

- Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала. В третьем туре игроки команды "Россия 25" (средний возраст игроков – 25 лет) обыграли сборную Казахстана.