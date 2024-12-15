Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Что произошло за день: воскресенье, 15 декабря

Происшествие с танкерами в Керченском проливе, беспилотники в Грозном и планы Израиля расширить поселения на Голанских высотах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе в шторм. Один поврежденный танкер сел на мель, второй лег в дрейф. Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб. Эвакуация моряков с танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за непогоды. По факту ЧП с танкерами возбуждены уголовные дела, одной из версий произошедшего является ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. В Керченском проливе зафиксирован разлив топлива. Создана рабочая группа по ликвидации последствий, ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев.

- Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву спецрейсом ВКС Минобороны. Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.

- Власти Израиля намерены расширять поселения на Голанских высотах. По данным The Jerusalem Post, израильские власти намерены удвоить население этих спорных территорий.

- Три беспилотника атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО, третий упал на территории ОМОНа, сообщил Рамзан Кадыров.

- Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

- Высшее руководство Ирана доработает законопроект о ношении хиджаба. В текущей версии он обязывает женщин носить платки, а в отношении нарушителей могли бы быть применены жесткие меры вплоть до крупных штрафов и тюремного заключения.

- Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала. В третьем туре игроки команды "Россия 25" (средний возраст игроков – 25 лет) обыграли сборную Казахстана.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Смена власти в Сирии

Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву

Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву

Эвакуация моряков с танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за непогоды

Теплоснабжение домов после аварии восстанавливают в Чебоксарах

Одиннадцать пострадавших при аварии танкера в Керченском проливе госпитализированы

Спасатели находятся на связи с экипажем второго поврежденного в Керченском проливе судна

Вице-премьер Савельев возглавит рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами

Вице-премьер Савельев возглавит рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами

Один человек погиб после аварии с танкером в Керченском проливе

Неизвестна судьба четырех моряков после аварии у Керченского пролива

Разлив топлива зафиксирован на месте ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе

Разлив топлива зафиксирован на месте ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе

Одной из версий крушения танкеров в Керчи является ошибка экипажа в сложных метеоусловиях

Одной из версий крушения танкеров в Керчи является ошибка экипажа в сложных метеоусловиях
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии101 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5558 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2057 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });