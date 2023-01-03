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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

ЕС вновь призвал КНДР к денуклеаризации

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Евросоюз призвал КНДР прекратить действия, вызывающие военную напряженность, в том числе ракетные пуски и вторжения беспилотников за пределы ее границ, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС призывает КНДР предпринять заслуживающие доверия шаги по полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, опубликованном в понедельник вечером в Брюсселе.

В документе отмечается, что нарушение КНДР резолюций Совета Безопасности ООН и ее недавние заявления о том, что она намерена продолжать такие незаконные действия, не служат на пользу северокорейскому народу.

Как сообщалось, Северная Корея в ночь на воскресенье осуществила пуск в сторону Японского моря очередной ракеты, пролетевшей около 400 км. Снаряд квалифицируется как баллистическая ракета малой дальности.

Ранее КНДР провела пуски трех баллистических ракет малой дальности. Они преодолели расстояние в 350 км, достигнув максимальной высоты в 100 км. В минувшую пятницу Пхеньян сообщил об успешном испытательном полете твердотопливной космической ракеты-носителя в рамках усилий по укреплению своих возможностей космической разведки и наблюдения.

Всего в течение 2022 года КНДР осуществила около 70 пусков различных ракет, в том числе межконтинентальных.

Евросоюз КНДР ракеты
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