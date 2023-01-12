В Данию прибудет военная техника США для переброски в Восточную Европу в рамках ротации

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В датский порт Орхус на следующей неделе прибудет транспортное судно ARC Independence, которое доставит 600 единиц военной техники Армии США, сообщили Вооруженные силы Дании.

Оттуда военная техника будет переправлена в Восточную Европу для обеспечения плановой ротации американских войск в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), указывается в сообщении.

По данным американского командования, накануне в нидерландский порт Флиссинген уже начало прибывать большое количество танков и военной техники Армии США. Оно будет направлено в Польшу и Литву. Всего туда должно прибыть не менее 1250 единиц военной техники, в том числе танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley.

В начале января командование Армии США в Европе сообщало, что в Европу всего будет переброшено 2,5 тыс. единиц военной техники 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, дислоцирующейся в Форт-Худе (штат Техас). В частности, с 13 по 18 января будет осуществляться разгрузка военной техники бригады в портах Флиссинген (Нидерланды), Орхус (Дания) и Рига (Латвия).

С апреля 2014 года в рамках операции Atlantic Resolve, которая осуществляется после начала конфликта на востоке Украины, для усиления восточного фланга НАТО регулярно на ротационной основе размещается сменный контингент Армии США.