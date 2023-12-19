США договорились о размещении американских военных в Дании

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - США и Дания договорились в принципе о заключении соглашения, которое позволит Вашингтону постоянно держать американских военных и их оборудование на датской территории.

"Это означает, что американские солдаты и снаряжение смогут непрерывно находиться на датской земле", - заявила журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Соглашение рассчитано на 10 лет, его подписание запланировано на этой неделе. Премьер уточнила, что оно вступит в силу, когда через год в Дании примут соответствующий закон.

Переговоры об этом соглашении США и Дания начали в феврале 2022 года.

В 2021 году США подписали договор с Норвегией о доступе к ее военным объектам. В декабре США в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Швецией получили доступ к 17 шведским военным базам. В частности, Пентагон получил возможность использовать аэродромы, военно-морские базы, военные лагеря и полигоны. Кроме того, согласно документу, американские военные также смогут размещать на базах свое оружие. Какое именно, не указывается.

18 декабря США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Пентагон получил доступ к четырем финским авиабазам, военно-морской базе, а также ряду других военных объектов. Соглашение должен одобрить финский парламент.