Вице-премьер Спыну заявил, что у Молдавии достаточно газа для прохождения зимы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Молдавия имеет достаточно газа, чтобы пережить зиму, сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в пятницу на своей странице в социальных сетях.

"У Молдавии достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму, но Energocom (госкомпания, центральный поставщик - ИФ) продолжает его закупки на международных биржах", - написал Спыну.

По его словам, с 20 октября 2022 года по 10 января 2023 года благодаря кредиту в 300 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) было организовано свыше 100 раундов торгов на закупку газа по самым выгодным на рынке ценам, исходя из TTF (виртуальной торговой точки природного газа в Нидерландах).

"Еще весной 2022 года Energocom в соответствии с процедурами ЕБРР провел предквалификацию семи компаний. Затем он каждый день отправлял запросы котировок для этих компаний и получал предложения, выбирая наиболее выгодные с точки зрения цен", - сообщил вице-премьер.

По его словам, закупленный газ поставляли из хранилищ на Украине. Из пунктов соединения газопровода Яссы-Унгены и в Будинице (Словакия-Украина) газ доставляли потребителям в Молдавии или отправляли на хранение.

Он отметил, что средняя закупочная цена газа составила 965 евро за 1 тыс. кубометров. она включает в себя стоимость транспортировки до этих пунктов. Остальные расходы на доставку и/или хранение дополнительно покрывал Energocom.

О том, какой объем газа закупила Молдавия, Спыну сообщил, что правительство "в целях безопасности" решило не обнародовать точную цифру запасов, пообещав сделать это "после преодоления всех рисков".

Он намерен обратиться в Национальное агентство по регулированию в энергетике с просьбой как можно быстрее проанализировать все расходы, связанные с покупкой, транспортировкой, распределением и поставкой газа. "На основании этого агентство должно решить, можно ли снизить тарифы для потребителей. А до тех пор правительство предлагает компенсации, чтобы помочь людям пережить эту зиму", - заключил Спыну.

Как сообщалось, в декабре 2022 года Молдавия сократила объем потребления газа более чем на 40% к уровню декабря 2021 года.

С 1 октября суточный объем подачи газа Молдавии снижен на 30% – до 5,7 млн кубометров при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В ноябре и декабре "Газпром" поставлял в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого для этого времени года.

При этом Молдавия использовала газ от "Газпрома" только в первые три дня декабря. С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает около 60% потребностей Молдавии в электроэнергии. Для своих нужд республика использует газ, накопленный в газовых хранилищах, а также закупает его на рынке.