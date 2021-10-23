Болдуину сказали, что оружие небоевое перед началом съемок

Указатель на месте съемок в Нью-Мексико Фото: Sam Wasson/Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пистолет, из которого была застрелена на съемках оператор, актеру Алеку Болдуину передал помощник режиссера, сообщает Associated Press. Агентство уточняет ход событий на съемках фильма "Ржавчина" ржавчина (Rust) в Санта-Фе со ссылкой на материалы дела.

Накануне стало известно, что оператор Галина Хатчинс была застрелена на съемках, а режиссер картины Джоэл Соуза ранен.

Согласно документам, специалист по оружию Ханна Гутьеррес положила на специальную тележку три пистолета. Помощник режиссера Дэйв Холлс взял один из них и передал Болдуину со словами "небоевое оружие". На самом деле пистолет оказался заряжен настоящими патронами.

По сценарию актер должен был "выстрелить" в сторону камеры, в результате пуля попала в грудь Хатчинс и задела плечо Соузы. Таким образом можно предположить, что она прошла навылет. Сколько именно выстрелов было сделано, неизвестно, отмечает AP.

Между тем New York Post пишет, что за несколько часов до закончившихся трагедией съемок уволилась целая группа специалистов из числа членов профсоюза. Отмечается, что они были недовольны переработками, плохими условиями труда и неким "инцидентом, связанным с безопасностью", предположительно связанным с двумя осечками бутафорского оружия.

Издание также пишет, что подготовку оружия, в том числе использованного в роковой сцене, контролировал некий сотрудник не из числа членов профсоюза и был нанят недавно. Неизвестно, идет ли речь о Гутьеррес или о другом члене съемочной группы.

AP напоминает, что на съемках фильмов иногда используют оружие, способное стрелять как боевыми, так и холостыми патронами, однако даже холостые патроны могут нанести смертельное ранение при выстреле с близкого расстояния.