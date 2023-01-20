Нефть ускорила рост и готовится завершить неделю в плюсе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили подъем днем в пятницу и готовятся завершить ростом вторую неделю подряд на фоне прогнозов увеличения спроса на топливо в Китае.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 подорожали на $0,68 (0,79%) - до $86,84 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,71 (0,88%) - до $81,04 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 1,1%.

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

"Данные из Китая рисуют позитивную картину, однако все еще сохраняется вероятность, что мы слишком оптимистично оцениваем краткосрочные перспективы увеличения спроса в стране", - предупредил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Тем временем опубликованные накануне данные Минэнерго США показали увеличение запасов нефти в США за прошлую неделю на 8,41 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали снижения на 3 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей при ожидавшемся повышении на 2,4 млн баррелей.

"Данные о запасах существенно отличались от того, что ожидал рынок, - отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors. - Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего подъема цен, учитывая открытие экономики Китая, ситуацию на Украине и тот факт, что правительству США необходимо восполнить стратегический нефтяной резерв".