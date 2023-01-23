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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Brent подешевела до $87,35 за баррель

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник на фоне низкой активности азиатской сессии из-за начавшихся длинных выходных в Китае по случаю празднования Нового года по Лунному календарю. Рынки Гонконга и Сингапура также закрыты.

К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,32%), до $87,35 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,47 (1,7%), до $87,63 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,23 (0,28%), до $81,41 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,03 (1,3%), до $81,64 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 1,8%, причем рынок завершил в плюсе вторую неделю подряд.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в Китае после снятия карантинных ограничений. В период праздников, которые будут длиться до конца текущей недели, многие люди совершают поездки, что должно вызвать существенный рост спроса на топливо, а уже после завершения выходных эксперты ждут повышения промышленной активности в КНР, отмечает Bloomberg.

В центре внимания рынка остается ситуация в России после вступления в силу эмбарго на поставки нефти из страны и введения странами G7 потолка цен.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), общий объем нефтяного экспорта из РФ в декабре снизился на 2,5% к ноябрю, до 7,8 млн б/с в сутки, поскольку поставки сырья в ЕС сократились.

Экспорт российской нефти в прошлом месяце снизился на 6%, до 4,7 млн б/с, что является самым низким показателем в прошлом году. В то же время продажа нефтепродуктов выросла на 3,3%, до 3,1 млн б/с.

По прогнозу МЭА, к концу первого квартала объем производства нефти в России будет примерно на 1,6 млн б/с ниже, чем до начала операции на Украине.

Brent WTI Китай МЭА
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