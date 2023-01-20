Все поставщики трубного газа, кроме РФ, снизили поставки в Китай в ноябре

Поставки газа из РФ на уровне свыше 1,3 млрд куб. м

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Все поставщики трубопроводного газа в Китай кроме России в ноябре 2022 года заметно сократили поставки природного газа, свидетельствуют данные таможни КНР.

Местные покупатели в ноябре продолжали наращивать активность на спотовом рынке, в том числе перекупая грузы СПГ с европейского рынка.

Газопроводы

Суммарно в ноябре среднесуточные поставки газа по трубе сократились на 2% – до 160 млн куб. м со 163 млн куб. м в среднем за октябрь.

Всего в ноябре 2022 года КНР получила по газопроводам 4,785 млрд куб. м газа после 5,062 млрд куб. м в октябре и 5,232 млрд куб. м в ноябре 2021 г.

Поставки газа из Туркмении сократились до 2,7 млрд куб. м после почти 3 млрд куб. м в октябре; поставки из Узбекистана упали более чем в два раза – ниже 200 млн куб. м, поставки из Казахстана уже с сентября держатся ниже 200 млн куб. м.

Снизились отгрузки и из Мьянмы – до примерно 200 млн куб. м с 300 млн куб. м в октябре.

Поставки газа из России стабильны на уровне свыше 1,3 млрд куб. м.

Роль СПГ на рынке

Как ранее сообщалось, покупки СПГ в ноябре 2022 года достигли нового максимума за 2022 год – 6,6 млн тонн (8,583 млрд куб. м после регазификации) на фоне 6,424 млн тонн в октябре. При этом показатель сильно уступает результату ноября 2021 года (7,629 млн тонн).

Главная причина снижения импорта энергоресурсов год к году - введение жестких ограничений для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Политика "нулевой терпимости" к COVID-19 (ограничение распространения вируса через строгие "локдауны" и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами) была частью подготовки к зимним Олимпийским играм в феврале, однако власти продолжили эту практику и после завершения соревнований. Сейчас в КНР постепенно снимают ограничения.

Китайские покупатели на фоне антиковидных ограничений внутри страны и ажиотажного спроса на СПГ в Европе умело маневрировали на спотовом рынке, достигая оптимальной цены поставок газа. После того как Европа заполнила свои ПХГ до отказа, в КНР воспользовались падением цен и нарастили закупки в конце года.

Расширение числа поставщиков СПГ говорит о росте закупок на спотовом рынке. В сентябре газ поставлялся из 9 стран, в октябре было 13, а в ноябре - уже 14.

По одной партии в ноябре в Китай поставили Экваториальная Гвинея, ОАЭ, Тринидад и Тобаго, а также европейские перепродавцы - Франция и Испания (частичная партия).

Поставки из России выросли по отношению к ноябрю 2021 года ровно в два раза – до 0,9 млрд куб. м (это примерно десять партий).

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF). Также этот вид топлива производят среднетоннажный завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка.