Китай в ноябре обновил максимум импорта СПГ за 2022 год

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Поставки трубопроводного газа в КНР в ноябре по мере вхождения в зимний сезон сокращались, на фоне этого произошло небольшое увеличение импорта сжиженного природного газа, следует из китайской таможенной статистики.

Газопроводы

В ноябре среднесуточные поставки газа по трубе сократились на 2% - до 160 млн куб. м со 163 млн куб. м в среднем за октябрь.

Всего в ноябре 2022 года КНР получила по газопроводам 4,785 млрд куб. м газа после 5,062 млрд куб. м в октябре и 5,232 млрд куб. м в ноябре 2021 г.

Трубопроводный газ Китай закупает у пяти поставщиков: России, Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.

Тенденция снижения поставок газа из Узбекистана и Казахстана в осенне-зимнем сезоне была намечена еще в сентябре-октябре. Детальные данные о поставках по странам таможня республики опубликует в пятницу, 20 января.

СПГ

Покупки СПГ в ноябре 2022 года достигли нового максимума за 2022 год - 6,6 млн тонн (8,583 млрд куб. м в объеме после регазификации) после 6,424 млн тонн в октябре. При этом показатель сильно уступает результату ноября 2021 года (7,629 млн тонн).

Главная причина снижения импорта энергоресурсов в 2022 г. к 2021 году – введение жестких ограничений для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Политика "нулевой терпимости" к COVID-19 (ограничение распространения вируса через строгие "локдауны" и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами) была частью подготовки к зимним Олимпийским играм в феврале, однако власти продолжили эту практику и после окончания соревнований. Сейчас власти КНР постепенно снимают ограничения.

Китайские покупатели на фоне антиковидных ограничений внутри страны и ажиотажного спроса на СПГ в Европе умело маневрировали на спотовом рынке, достигая оптимальной цены поставок газа. После того как Европа заполнила свои ПХГ до отказа, покупатели КНР воспользовались падением цен и нарастили покупки в конце года.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF). Также СПГ производят среднетоннажный завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка.