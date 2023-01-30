В "Газпроме" считают, что поставки российского газа улучшат экологию в Китае

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Поставки газа с российского Дальнего Востока улучшат экологию северо-востока Китая, заявил журналу "Газовая промышленность" заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

В 2022 году ПАО "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали долгосрочный договор о поставках природного газа по дальневосточному маршруту, который позволит увеличить объем поставок газа "Газпрома" в КНР на 10 млрд куб. м в год.

"Предполагаю, что газ в рамках нового договора пойдет не только на энергетический рынок Пекина и Шанхая, но будет также активно потребляться по трассе дальневосточного газопровода в северо-восточных регионах Китая с постепенным переводом теплоэлектростанций и котельных с угля на природный газ для достижения поставленных целей по углеродной нейтральности в КНР", - сказал Маркелов.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что по этому проекту поставок российская компания приступила к разработке проектно-сметной документации.

Спрос на газ оценивается как высокий, что подтверждается текущими поставками по магистральному газопроводу "Сила Сибири": они регулярно идут сверх суточных контрактных количеств, отмечал Миллер.

"Символично, что год начался с исторических рекордов. С 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири", предусмотренный долгосрочным контрактом с CNPC, и уже третьего числа превысила его на 0,45%. Востребованность газа высока, что подтверждается сложившейся тенденцией, когда запросы покупателя часто превышают обязательства продавца. Перспективы роста его потребления в мире связаны с Азией, и "Газпром" усиливает свои позиции на этом направлении", - написал Маркелов в обращении к читателям журнала.

Он напомнил, что уже идет проектирование газопровода "Союз Восток", который будет продолжением газопровода "Сила Сибири -2" на территории Монголии. Проектная мощность газопровода "Союз Восток" - 50 млрд куб. м газа в год.