Блинкен проведет встречи в Израиле и Палестине на следующей неделе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Палестину на следующей неделе, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Блинкен прибудет в Израиль в следующий понедельник, чтобы встретиться с израильскими лидерами. А во вторник госсекретарь США на Западном берегу встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом и его главными помощниками.

Отмечается, что Блинкен планирует обсудить палестинский вопрос.

Ядерная программа Ирана, как отмечается, также будет одним из пунктов обсуждения на встречах с израильскими чиновниками.

Блинкен станет вторым высокопоставленным чиновником США, посетившим Израиль, с тех пор как новое правительство было приведено к присяге 29 декабря прошлого года.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Исааком Херцогом на прошлой неделе.