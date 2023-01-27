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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:05

Во Франции отмечается серьезный рост иммиграции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Количество просителей убежища во Франции в 2022 году увеличилось на 31,3% по сравнению с предыдущим годом.

Это следует из опубликованных в четверг французским МВД данных по иммиграции, сообщил телеканал BFMTV.

Согласно информации МВД, в минувшем году в префектуры Франции было подано 137 тыс. 46 первичных прошений об убежище, главным образом от выходцев из Афганистана, Бангладеш, Турции и Грузии. Кроме того, поступило чуть более 19 тыс. ходатайств о пересмотре отказов.

2022 год был также отмечен прибытием в страну украинцев. Временная защита была предоставлена 65 тыс. 833 взрослым. При этом лишь 2,2 тыс. украинцев попросили убежища, которое было предоставлено 702 беженцам.

В прошлом году также резко возросла выдача видов на жительство. По первому запросу их предоставлено 320 тыс., что на 17% больше, чем в 2021 году, в том числе больше 108 тыс. пришлось на прибывших на обучение студентов.

На 8% по сравнению с 2021 годом выросло число легализованных нелегальных иммигрантов: более 34 тыс. получили французские документы в 2022 году.

При этом увеличилось и число возвращений в страны происхождения. В 2022 году зарегистрировано 15 тыс. 396 отъездов иммигрантов из Франции, на 2 тыс. больше, чем в предыдущем году. В подавляющем большинстве, уточняет МВД, речь шла о принудительных выдворениях по решению властей. По заявлению министра внутренних дел Жеральда Дарманена, в первую очередь это коснулось правонарушителей-иностранцев.

Между тем, в четверг в Стокгольме состоялось неформальное совещание министров внутренних дел и юстиции Европейского союза, внимание которых было сосредоточено на вопросах миграции и предоставления убежища, в том числе обсуждалось сотрудничество по этим вопросам с третьими странами.

Министры 27 государств-членов союза договорились более широко использовать механизм усложнения выдачи виз в ЕС (удлинение сроков, требование большего числа документов и т.д.), чтобы заставить отказывающиеся сотрудничать третьи страны принимать обратно своих граждан, которым было отказано в предоставлении убежища в Европе.

Франция Жеральд Дарманен
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