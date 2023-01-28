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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Три человека погибли в результате наводнения в Новой Зеландии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Тела троих погибших в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, найдены спасателями в Новой Зеландии, также известно как минимум об одном пропавшем без вести, сообщает RNZ.

Как отмечается, от наводнения сильно пострадал крупнейший город страны Окленд, особенно его западная часть. Мэр Окленда Уэйн Браун в пятницу вечером объявил в регионе чрезвычайное положение, оно будет действовать в течение семи дней.

Экстренные службы в пятницу получили более 2 тысяч звонков, при этом премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что сейчас возможности спасателей ограничены. Он призвал оставаться в безопасном месте и избегать перемещений.

Метеорологическая служба выпустила предупреждение о "красном" уровне дождя в этом районе до 3:00 субботы (13:00 по московскому времени), сообщив, что в пятницу в центре Окленда выпало 238 мм осадков.

Новая Зеландия Окленд
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