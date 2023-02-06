Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию на Украине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в стране.

Как сообщают в понедельник украинские СМИ со ссылкой на сайт парламента, соответствующие законопроекты зарегистрированы в Раде.

Действие военного положения президент Украины предлагает продлить на 90 суток с 05:30 19 февраля 2023 года.