Лавров прибыл в Судан

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Судан с рабочим визитом, передает корреспондент "Интерфакса".

В ходе визита у российского министра запланированы переговоры с суданским коллегой Али Ас-Садеком, а также встречи с председателем Верховного Совета Судана Абдельфаттахом Бурханом и его заместителем Мухаммедом Дагло.

Как сообщается на сайте МИД РФ, "планируется предметно обсудить ключевые аспекты российско-суданского многопланового сотрудничества, а также актуальные международные и региональные проблемы с акцентом на необходимость поиска политико-дипломатических решений кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Африканском континенте".

Согласно сообщению МИД, значительное внимание предполагается уделить ходу подготовки ко второму саммиту Россия-Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле этого года.

Судан - последний пункт турне Лаврова по Ближнему Востоку и Африке, до этого он уже посетил Ирак, Мали и Мавританию.