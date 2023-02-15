В Финляндии началась забастовка водителей грузового транспорта

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии началась масштабная забастовка водителей грузового автотранспорта, работников портов и терминалов, которые требуют повышения зарплаты на 200 евро в месяц. Об этом сообщают финские СМИ.

Переговоры отраслевого профсоюза АКТ с ассоциациями работодателей и государственным посредником Лео Суомаа продолжались с декабря. 14 февраля вечером профсоюз отклонил предложение госпосредника.

В забастовке участвуют около 9 тысяч человек. Водители будут бастовать неделю. Забастовка в сфере погрузки и выгрузки судов объявлена бессрочной. Акция в портах грозит остановкой 90% грузового экспорта страны.

16 февраля к акции обещает присоединиться Почтово-логистический союз. Будет приостановлена обработка посылок, писем и газет, а также иных отправлений, прибывающих из-за рубежа или отправляемых за рубеж. Забастовка не будет распространяться на доставку местной почты и отправлений, связанных со здоровьем и безопасностью.

На минувшей неделе в Финляндии два дня бастовали работники розничной торговли.

Профсоюзы требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда в условиях, когда, по прогнозу финансовой группы ОР, страна входит в рецессию. По прогнозу, ВВП Финляндии сократится в 2023 году на 0,5%.

Ухудшение перспектив экономики вызвано, прежде всего, резким ростом процентных ставок, ускорением темпов инфляции и более медленным, чем ожидалось, экономическим ростом в странах, куда Финляндия экспортирует свои товары.