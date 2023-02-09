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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

В Финляндии началась трехдневная забастовка сотрудников розничной торговли

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии началась забастовка работников розничной торговли, которая должна продлиться три дня, до утра 11 февраля. Бастующие требуют улучшения условий труда, сообщают финские СМИ.

Трудовой спор возник между Ассоциацией торговли, представляющей работодателей, и Профсоюзом работников сферы услуг PAM. Договориться им пока не удалось.

Бастовать будут сотрудники гипермаркетов сетей Kesko и S-ryhmä по всей стране, точки этих сетей в дни акции будут закрыты. Не работают и рынки в некоторых городах, региональные терминалы логистических услуг Kesko. Бастуют также работники сетей K-Citymarket, Prisma и Lidl, судя по списку на сайте профсоюза.

Отдельные магазины решили работать в эти дни, отмечают журналисты. Их представители говорят, что ажиотажа со стороны покупателей не наблюдают, но предупреждают, что очереди могут быть длиннее обычного.

Если стороны не договорятся, следующая забастовка пройдет 16-18 февраля, тогда будут закрыты 415 магазинов по всей Финляндии. Предполагается, что тогда будут бастовать 26 тысяч работников.

Финляндия PAM Kesko S-ryhmä K-Citymarket Prisma Lidl
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