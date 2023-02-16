Япония зафиксировала рекордный внешнеторговый дефицит в январе

Экспорт вырос на 3,5%, импорт – на 17,8%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Внешнеторговый дефицит Японии в январе был рекордным – 3 трлн 496,6 млрд иен ($26,1 млрд) по сравнению с 2 трлн 199,4 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов Японии.

Отрицательное сальдо было получено по итогам 18-го месяца подряд. Это самый длительный подобный период с 2015 года, отмечает Trading Economics.

Экспорт вырос на 3,5% и достиг 6,551 трлн иен. Повышение отмечено по итогам 23-го месяца подряд, однако темпы стали самыми низкими с февраля 2021 года.

Импорт увеличился на 17,8% – до 10,048 трлн иен. Японский импорт рос двузначными темпами 21-й месяц подряд.

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