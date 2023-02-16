Скорректированная прибыль и выручка Cisco превысили прогнозы во II квартале

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков, и пересмотрел в сторону повышения годовой прогноз.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 28 января, составила $2,77 млрд, или 67 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,97 млрд, или 71 центом на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов составила 88 центов на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 85 центов.

Квартальная выручка Cisco выросла до $13,59 млрд с $12,72 млрд годом ранее, что также оказалось лучше консенсус-прогноза, составлявшего $13,42 млрд.

Выручка Cisco от продажи оборудования увеличилась на 9%, до $10,16 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $10,04 млрд.

Сервисная выручка Cisco повысилась на 2%, до $3,44 млрд, превысив прогноз в $3,4 млрд.

Согласно прогнозу компании, в третьем финквартале ее скорректированная прибыль составит 96-98 центов на акцию (консенсус-прогноз Уолл-стрит - 89 центов на акцию), выручка – $14,25-14,5 млрд (прогноз – $13,58 млрд).

Cisco повысила прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод до $3,73-3,78 на акцию с $3,51-3,58 на акцию. Прогнозный диапазон выручки улучшен до 9-10,5% с 4,5-6,5%.

Кроме того, руководство компании рекомендовало повысить квартальные дивиденды на 1 цент, до 39 центов на акцию. Выплата дивидендов состоится 26 апреля, реестр акционеров закрывается 5 апреля.

Акции Cisco подорожали на 3,2% в ходе дополнительных торгов в среду. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 9,2%, до $196 млрд.