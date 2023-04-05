Минпромторг допустил сотрудничество с зарубежными вендорами при "глубокой" локализации

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Россия может сотрудничать с иностранными вендорами только на условиях "глубокой" локализации производства на российской территории, сказал журналистам в кулуарах форума InfoSpaсe замглавы Минпромторга Василий Шпак .

"Мы готовы сотрудничать со всеми, но естественно, это сотрудничество ограничено рядом условий, чтобы не было таких фактов, как сейчас случилось с Cisco, когда по факту те, кто купил уже оборудование Cisco и у кого оно стоит на сетях, они столкнутся сейчас с проблемой - запчастей нет. Как ремонтировать, как обслуживать, как оказывать услуги?", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, планируются ли какие-то ограничения для тех вендоров, кто захочет вернуться в Россию.

"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы работать с любыми производителями, которые хотят сотрудничать с нами на территории нашей страны только на условиях глубокой локализации - с полной организацией производства здесь, локализацией компонентов, передачей нам исходных кодов, интеллектуальных прав, чтобы мы внутри страны, вне зависимости от любых политических или иных каких-то еще жизненных ситуаций, имели возможность поддерживать тех потребителей, которые приобретают эту продукцию", - уточнил замглавы Минпромторга.

Американская Cisco в январе физически уничтожила все запасы, IT-оборудование и основные средства в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж в стране, приостановки лицензий и невозможности реэкспорта, сообщила российская структура производителя в своем отчете.

По словам Шпака, это показывает, что "с иностранными вендорами дело иметь нельзя". "Им безразличны их потребители (российские - ИФ), которые вкладывали на протяжении всего этого времени деньги, покупая оборудование и развивая их бизнес. Поэтому каждый раз, прежде, чем вы решаете покупать иностранное, вы должны 10 раз отмерить и только потом принять решение, насколько вы уверены в том, что вы правильно поступаете", - сказал замминистра.