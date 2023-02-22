Ван И ожидает выхода на новые договоренности на переговорах с Лавровым

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что российско-китайские отношения сохраняют высокую динамику развития, и выразил надежду на "выход на новые договоренности".

"Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, провести обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю выход на новые договоренности", - сказал Ван И на переговорах с главой МИД России.

Он отметил, что "благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития".

По словам китайского дипломата, "несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира".

"Мы всегда привержены многополярности, твердо выступаем против односторонних действий, а также гегемонии. И мы всегда твердо изыскиваем путь развития своих стран в соответствии с национальными особенностями, а также для защиты суверенитета, безопасности, интересов своего развития", - заявил он.

Кроме того, по словам Ван И, Москва и Пекин "постоянно раскрывают потенциал для многопланового сотрудничества Китая и России".

"Как ни меняется международная ситуация, Китай был и остается приверженным вместе с Россией прилагать усилия к сохранению позитивной тенденции развития отношений между крупными державами", - подчеркнул китайский дипломат.

Он также заявил, что Китай "будет в дальнейшем добиваться развития своей страны путем китайской модернизации, и развитие Китая обязательно послужит дополнительной возможностью для всего мира".

"Мы будем своим развитием и путем китайской модернизации открывать новые горизонты развития сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, обогащать суть взаимодействия со всеми партнерами", - заявил Ван И.

Со своей стороны Лавров заявил, что отношения Москвы и Пекина "уверенно и динамично развиваются".

"Несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, мы демонстрируем сплоченность, готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН", - отметил российский министр.

Он подчеркнул, что РФ и КНР "продолжают тесную координацию внешнеполитических усилий, выступая в пользу формирования более открытой, демократической, справедливой системы международных отношений".

По словам Лаврова, "в этом заинтересовано подавляющее большинство стран Азии, Африки, Латинской Америки, которые не приемлют попыток навязать конфронтационную повестку и попыток сдерживать развитие тех государств, которые проявляют самостоятельность и опору на национальные интересы".

"Уверен, что мы будем продолжать движение по этому пути, который объективен и обусловлен самой историей", - заявил глава МИД РФ.