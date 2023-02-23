Белоруссия планирует ввести 2-й энергоблок БелАЭС во II полугодии 2023 года

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Второй энергоблок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию во втором полугодии 2023 года, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Готовность второго энергоблока БелАЭС - 98 %. (...). Во втором полугодии 2023 года второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию", - сказал Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

По словам министра, в настоящее время завершаются подготовительные работы к запуску цепной реакции и выводу реакторной установки блока на минимально контролируемый уровень (1% мощности). После этого будет проведен комплекс исследований для подтверждения надежности системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

"Успешное выполнение этих работ позволит перейти к следующему этапу: энергетическому пуску блока с включением его в энергосистему и выработкой первых киловатт-часов электроэнергии. Затем последует этап опытно-промышленной эксплуатации (перед вводом в промэксплуатацию - ИФ)", - сказал министр.

На фоне планируемого ввода второго энергоблока в промэксплуатацию Минэнерго готовит второй планово-предупредительный ремонт первого энергоблока, который пройдет в IV квартале текущего года. В рамках ремонтных работ "будет также проведена очередная перегрузка ядерного топлива - оно уже поставлено генподрядчиком на площадку БелАЭС и прошло входной контроль", - сообщил Каранкевич.

Он пояснил, что всего в активной зоне реактора энергоблока находится 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Ежегодно требуется замена порядка 25% из них.

В рамках ремонта также будет выполнен расширенный контроль технологических систем, контроль металла оборудования реакторного и турбинного отделения.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска. Ввод второго энергоблока ранее планировался к концу 2022 года. По оценке Минэнерго, готовность энергоблока составляет 98%.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С 25 апреля по 9 ноября 2022 года энергоблок был выведен в первый планово-предупредительный ремонт.

16 февраля посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что включение в сеть второго энергоблока БелАЭС планируется в 20-х числах марта, а его полная промышленная мощность должна быть достигнута в конце августа.