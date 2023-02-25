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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Казахстан поддержал позицию КНР по политическому урегулированию украинского кризиса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, считает мирное решение данной проблемы на основе принципов Устава ООН безальтернативным, заявил МИД республики.

Данная позиция "заслуживает поддержки", отмечается в заявлении МИД, распространенном в субботу.

"Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

Астана выступает за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны "проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации".

"Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.

Ранее МИД КНР опубликовал заявление, в котором, в частности, содержится призыв к прекращению боевых действий на Украине и началу переговорного процесса.

Казахстан Китай
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