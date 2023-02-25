Лукашенко сообщил, что накануне долго разговаривал с Путиным

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что накануне долго общался с президентом России Владимиром Путиным.

"Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы", - заявил Лукашенко, слова которого приводит приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими", - добавил Лукашенко.