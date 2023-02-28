Рост ВВП Турции в IV квартале замедлился до 3,5%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Турции в четвертом квартале выросла на 3,5% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты статистического института страны (TurkStat).

В третьем квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП увеличился на 4%, а не на 3,9%, как было объявлено ранее.

Аналитики прогнозировали более значительное замедление темпов подъема в октябре-декабре – в среднем до 3%, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы выросли на 16,1% (в третьем квартале – на 20,4%), инвестиции бизнеса – на 2,6% (снижение на 0,8%). При этом госрасходы подскочили на 9%, что стало максимальным повышением с президентских выборов в 2018 году, после повышения на 4,7% в июле-сентябре.

Экспорт в октябре-декабре уменьшился на 3,3%, в то время как импорт вырос на 10,2%. В третьем квартале эти показатели повысились соответственно на 12,4% и 11,9%.

Экономика Турции в четвертом квартале относительно предыдущих трех месяцев увеличилась на 0,9% (в третьем квартале показатель снизился на 0,1%).

ВВП страны по итогам всего 2022 года вырос на 5,6% после рекордного скачка на 11,4% годом ранее.

По оценке Всемирного банка, произошедшие в начале февраля на территории Турции разрушительные землетрясения нанесли урон более чем на $34 млрд, что эквивалентно 4% объема ВВП страны за 2021 год.