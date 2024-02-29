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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

ВВП Турции в IV квартале вырос на 4%, лучше прогнозов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - ВВП Турции в четвертом квартале 2023 года увеличился на 4% в годовом исчислении, сообщил статистический институт страны TurkStat.

Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, однако оказались существенно выше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics экспертов (+3,5%).

По пересмотренным данным, в третьем квартале турецкий ВВП увеличился на 6,1%, а не на 5,9%, как сообщалось ранее.

Рост активности в производственном секторе в октябре-декабре замедлился до 1,9% в годовом выражении против 5,5% в третьем квартале, в том числе в перерабатывающей промышленности - до 1,8% с 5,9%.

В сфере услуг темпы роста сократились до 3% с 4,6%, в строительном секторе - ускорились до 10,8% с 7,8%.

Потребительские расходы в Турции в четвертом квартале увеличились на 9,3% (+11,1% в третьем квартале), валовые вложения в основные активы - на 10,7% (+14,8%), государственные расходы - на 1,7% (+7,6%).

Объем экспорта из Турции вырос на 0,2%, импорт повысился на 2,7%.

ВВП страны в октябре-декабре увеличился на 1% по сравнению с третьим кварталом, когда его повышение составило 0,3%.

По итогам всего 2023 года турецкая экономика выросла на 4,5% после роста на 5,5% в 2022 году.

Турция TurkStat
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