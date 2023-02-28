США пообещали проинформировать Астану о возможном применении вторичных санкций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Представители США пообещали информировать руководство Казахстана о возможном применении вторичных санкций, сообщил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.

"Между правительством Казахстана и США проводятся регулярные консультации по этому вопросу - по избежанию негативных последствий в экономике Казахстана, а также во избежание возможных вторичных санкций. С двух сторон назначены национальные координаторы. Они на регулярной связи между собой, и американская сторона, мы благодарны, заранее проинформирует нас о возможных кейсах, по которым будут возможно применены вторичные санкции", - сказал министр на брифинге по итогам министерской встречи С5+1 в Астане.

По его словам, в Казахстане сейчас нет ни одной компании или сектора, который бы находился под вторичными санкциями.