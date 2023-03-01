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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Участники антитурецкой акции в Хельсинки сожгли фотографию Эрдогана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии участники несанкционированной антитурецкой акции сожгли изображение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Местные СМИ сообщили, что перед посольством в Хельсинки собралась группа примерно из 20 человек, было сожжено изображение, и досудебное расследование более подробно разберется, каким именно оно было.

Начальник отдела сигнализации и наблюдения полиции Хельсинки Хейкки Порола сообщил, что нарушители были в масках, среди них были как коренные финны, так и лица иностранного происхождения. "Было установлено, что на сожженной фотографии было изображение президента (Турции). Есть основания подозревать, что было совершено преступление диффамации (нарушение прав на защиту чести, достоинства, репутации и доброго имени, клевета - ИФ)", - заявил представитель полиции.

Полиция задержала четырех человек, которые позднее были освобождены. Их подозревают в сопротивлении властям, неподчинении и, возможно, клевете. По словам Поролы, подозреваемые допрошены, результаты досудебного расследования будут переданы прокурору для привлечения их к ответственности.

Организаторы акции заявили СМИ, что она была организована в знак протеста против войны Турции с курдами и тоталитарной внутренней политики этой страны.

Ранее в Швеции перед зданием мэрии Стокгольма была повешена головой вниз кукла, изображавшая Эрдогана, а перед посольством Турции сожгли Коран. После этих инцидентов президент Турции заявил, что Швеции бессмысленно ожидать продвижения Анкарой ее заявки на членство в НАТО. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил накануне в Хельсинки, что на будущей неделе в Брюсселе состоится встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии.

Финляндия Хельсинки Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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