Основная оппозиционная партия Южной Кореи вновь инициировала импичмент

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Демократическая партия - главная южнокорейская оппозиционная партия - снова дала старт процедуре импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает в четверг агентство "Рёнхап".

Партийное руководство планирует организовать соответствующее голосование в парламенте в субботу - в сроки, установленные законом для принятия решения по импичменту.

Если парламентарии одобрят импичмент, то их решение затем поступит на окончательное рассмотрение в Конституционный суд страны.

Прошлое голосование по импичменту Юн Сок Ёля, состоявшееся в субботу, 8 декабря, провалилось, поскольку большинство законодателей от правящей партии бойкотировали его.

Однако в четверг лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун в четверг выразил поддержку импичменту. Когда его спросили, поддерживает ли он импичмент президента, Хан Дон Хун ответил, что "да, поскольку другого пути нет".

На прошлой неделе президент объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение президента вызвало непонимание как в правящей партии, так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на зарубежные поездки для Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования.