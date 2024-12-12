Трамп не исключил возможности военного конфликта США с Ираном

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что между Соединенными Штатами и Ираном может произойти военный конфликт.

"Случиться может что угодно. Что угодно. Это очень нестабильная ситуация", - заявил он в интервью журналу Time, отвечая на вопрос о том, есть ли риск войны США против Ирана во время его президентства.

При этом Трамп считает самой опасной ситуацией в настоящий момент конфликт между Россией и Украиной, в частности, использование Киевом ракет против объектов на территории РФ.