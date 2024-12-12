Лукашенко поручил начальнику Генштаба обеспечить размещение "Орешника" в Белоруссии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил начальнику Генштаба республики Павлу Муравейко обеспечить размещение ракетного комплекса "Орешник" в стране и спланировать его применение, передает "БелТА".

"Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение", - заявил Муравейко после заседания Совета безопасности Белоруссии.

На вопрос, сколько именно таких комплексов планируется поставить в Белоруссию, он ответил: "Об этом знает только президент России".

Президенты Белоруссии и России выразили готовность в 2025 году разместить "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на территории Белоруссии.