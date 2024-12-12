В Южной Корее одобрены резолюции по отстранению министра юстиции и главы полиции

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Национального собрания (парламента) Южной Кореи одобрили резолюции по отстранению от должностей министра юстиции Пака Сон Чжэ и главы Национального агентства полиции Чо Чжи Хо из-за их причастности к введению военного положения, сообщает в четверг "Рёнхап".

За резолюцию с призывом отстранить министра юстиции от исполнения должностных обязанностей проголосовали 195 депутатов, 100 - проголосовали против, пятеро воздержались.

В голосовании в отношении главы Национального агентства полиции 202 депутата поддержали резолюцию по импичменту Чо Чжи Хо, 88 - высказались против.

Обоих чиновников отстраняют от должности, пока Конституционный суд не вынесет окончательное решение.

На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из "Демократической партии Тобуро", которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Оппозиция Южной Кореи в свою очередь инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать импичмента, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии "Сила народа" отказались от участия в голосовании.

В то же время в отношении Юн Сок Ёля было открыто расследование, а министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на его выезд за рубеж.