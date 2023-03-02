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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Патрушев и глава МВД Кубы провели консультации по безопасности

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас провели в Гаване в среду консультации по безопасности, в ходе которых обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по линии спецслужб, органов юстиции и правоохранительных органов.

Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, подробно рассмотрены вопросы сотрудничества в области информационной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров. Также шла речь о сотрудничестве в области образования, экономики и научно-технической деятельности.

С российской стороны в консультациях участвовали представители аппарата Совета безопасности, МВД, МЧС, Минюста, МИД и Росфинмониторинга.

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