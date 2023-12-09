МЧС РФ доставит на Кубу более 20 пожарно-спасательных машин до конца года

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - МЧС РФ до конца 2023 года доставит на Кубу пожарно-спасательную технику, сообщил директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко.

"В течение деловой поездки делегация МЧС РФ передала кубинской стороне сертификат на 21 единицу колесной техники. Это пожарные автоцистерны и специализированная техника, применяемая в аэропорт. Данная техника ожидается к концу декабря, она идет сюда морским путем", - сказал он журналистам по итогам встречи замминистра МЧС РФ Алексея Серко с главой МВД Кубы Альваресом Касасом в субботу.

Пожарно-спасательная техника направлена чрезвычайным ведомством российско-кубинскому центру в Гаване.

Гуманитарная помощь предоставлена по распоряжению правительства РФ, отметил Охотенко.

Помимо этого, с 2024 года все студенты вузов МЧС РФ, в том числе учащиеся из Республики Куба, будут получать специализацию "оператор беспилотных систем", добавил он.

Делегация МЧС РФ прибыла в Гавану 6 декабря, чтобы принять участие в XI конгрессе по чрезвычайным ситуациям и VII Международной конференции пожарных. В минувшую среду сотрудники министерства доставили для детской городской больницы в Гаване партию гуманитарной помощи - медикаменты и расходные медицинские материалы. Ведомством также была передана помощь храму Казанской иконы Божией матери в Гаване.