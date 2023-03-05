Со здания железнодорожного вокзала Риги сняли русскоязычное название

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге демонтировано название на русском языке - слово "вокзал", заявили в Министерстве сообщения.

В дальнейшем на здании вокзала будут надписи только на латышском и английском языках.

Как утверждает министр сообщения республики Янис Витенбергс, русское название вокзала уже много лет не имеет практического применения. В то же время демонтаж названия является символическим жестом. "Единственное, что оно поддерживало, - это атмосферу советского времени в самом центре столицы", - сказал он.

В районе Центрального вокзала продолжаются строительные работы по проекту "Rail Baltica", вскоре изменится весь облик вокзала, добавили в министерстве.