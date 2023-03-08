Что произошло за день: среда, 8 марта

В Грузии и Греции протестующие снова вышли на улицы, Путин вручил женщинам госнаграды, в России могут сократить срок обучения в магистратуре

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Тбилиси на площади перед зданием парламента в среду снова собрались протестующие против принятия закона об иноагентах. Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили призвал собравшихся ежедневно протестовать, пока власти не отзовут законопроект. Между тем парламент уже отправил принятый в первом чтении документ в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа.

- Владимир Путин вручил женщинам государственные награды. В числе награжденных - военная медсестра, главврач Луганской республиканской детской больницы, научный руководитель музея-усадьбы "Ясная Поляна".

- Экс-гендиректор "Белгородской ипотечной корпорации" арестован по делу о взятке. По данным СКР, по указанию фигуранта в 2019-2021 годах были заключены договоры займа между корпорацией и несколькими организациями. Задолженность насумму 50 млн рублей погашена не была, а гендиректор получил автомобиль дороже 2,5 млн рублей. Как сообщалось, с 2018 по 2021 годы гендиректором корпорации был Антон Иванов, который позднее занял пост мэра Белгорода.

- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал направить 1 млрд евро из Европейского фонда мира для возмещения расходов на боеприпасы, которые будут в срочном порядке поставлены Киеву. Кроме того, он предложил консолидировать новые заказы государств-членов на боеприпасы для восполнения резервов и дальнейшей помощи Украине, а также увеличить мощности оборонной промышленности стран ЕС.

- Украина в марте получит 18 немецких танков Leopard-2A6 и три португальских, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

- В городах Греции снова прошли акции протеста в связи с железнодорожной катастрофой 1 марта, которая унесла жизни 57 человек.

- Срок обучения в магистратуре в России может быть сокращен до одного года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.