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Правительство РФ одобрило переговоры "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA о подписании третьего дополнения к договору о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС).

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

11 сентября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о планах продлить программу перекрестных полетов на МКС. "Эта (программа) обеспечивает устойчивость, надежность работы станции", - отметил тогда Борисов.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о подписании второго дополнения к договору с NASA. Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, второе дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Роскосмос NASA
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