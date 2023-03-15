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Совет Федерации одобрил смягчение уголовной ответственности за ряд налоговых преступлений

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил о сокращении сроков для привлечения к ответственности за ряд налоговых преступлений и отмене уголовного преследования при условии возмещения недоимки, пеней и штрафов.

Соответствующие коррективы вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Третье чтение в Госдуме законопроект № 301951-8 прошел 14 марта. Правительство внесло его в парламент в конце февраля.

Поправки предусматривают, что следователь будет обязан отказать в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям или прекратить уже имеющееся в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов. Сейчас эта опция доступна фигурантам налоговых дел, впервые привлекаемым к уголовной ответственности.

Закон также предусматривает снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере (более 45 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет). Изменения вносятся в статьи 199 и 199.1 УК РФ.

Также с семи до пяти лет снижается максимальное наказание за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, пеней, штрафов (статья 199.2 УК).

Благодаря этому такие деяния становятся преступлениями средней тяжести, а не тяжкими, как сейчас, и срок давности привлечения к ответственности сокращается с десяти до шести лет.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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