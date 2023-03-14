Дума приняла закон о сокращении максимального наказания за ряд налоговых преступлений

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о сокращении сроков для привлечения к ответственности за ряд налоговых преступлений и отмене уголовного преследования при условии возмещения недоимки, пеней и штрафов.

Документ №301951-8 в конце февраля внесло в парламент правительство.

Соответствующие коррективы в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ (УК и УПК) готовил Минюст.

Принятые поправки предусматривают, что следователь будет обязан отказать в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям или прекратить уже имеющееся в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов. Сейчас эта опция доступна фигурантам налоговых дел, впервые привлекаемым к уголовной ответственности.

Принятый закон также предусматривает снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере (более 45 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет). Изменения предлагается внести в статьи 199 и 199.1 УК РФ. Также с семи до пяти лет снижается максимальное наказание за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, пеней, штрафов (статья 199.2 УК РФ).

Благодаря этому такие деяния становятся преступлениями средней тяжести, а не тяжкими, как сейчас, и срок давности привлечения к ответственности сокращается с десяти до шести лет.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.