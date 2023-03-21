Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Премьер-министр Японии отправился на Украину для встречи с Зеленским

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправился на Украину, передает телеканал NHK со ссылкой на несколько информированных источников.

Ожидается, что Кисида прибудет на Украину во вторник днем и проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится в сообщении.

Согласно первоначальному графику, во вторник Кисида должен был вернуться в Японию из Индии, где находился с официальным визитом, но, по данным телекомпании, он покинул Индию и в настоящее время направляется на Украину.

Репортер NHK, в свою очередь, информировал, что Кисида в 09:30 утра по японскому времени (03:30 мск) сел на поезд в польском городе Пшемысль.

Япония Фумио Кисида Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит закрылась в плюсе на новости о слиянии UBS и Credit Suisse

Уолл-стрит закрылась в плюсе на новости о слиянии UBS и Credit Suisse

Си Цзиньпин назвал дальнейшее развитие отношений с Россией стратегическим выбором Китая

Пандемия коронавируса

Байден подписал закон, поддерживающий раскрытие разведданных о COVID-19

Байден подписал закон, поддерживающий раскрытие разведданных о COVID-19

Национальное собрание Франции отвергло вотумы недоверия правительству

Военная операция на Украине

США надеются, что Си Цзиньпин призовет Россию вывести войска с Украины

США надеются, что Си Цзиньпин призовет Россию вывести войска с Украины

Беседа Путина и Си Цзиньпина продолжалась четыре с половиной часа

Что произошло за день: понедельник, 20 марта

Военная операция на Украине

США одобрят украинское урегулирование с сохранением территориальной целостности Украины

США намерены оказать Украине военную помощь еще на $350 млн

Молдавия денонсирует соглашение о вещании телерадиокомпании "Мир"

Молдавия денонсирует соглашение о вещании телерадиокомпании "Мир"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });