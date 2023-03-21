Премьер-министр Японии отправился на Украину для встречи с Зеленским

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправился на Украину, передает телеканал NHK со ссылкой на несколько информированных источников.

Ожидается, что Кисида прибудет на Украину во вторник днем и проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится в сообщении.

Согласно первоначальному графику, во вторник Кисида должен был вернуться в Японию из Индии, где находился с официальным визитом, но, по данным телекомпании, он покинул Индию и в настоящее время направляется на Украину.

Репортер NHK, в свою очередь, информировал, что Кисида в 09:30 утра по японскому времени (03:30 мск) сел на поезд в польском городе Пшемысль.