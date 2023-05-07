Южная Корея отправит экспертов на АЭС "Фукусима"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который в воскресенье прибыл с официальным визитом в Сеул, договорился с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем о размещении южнокорейских экспертов для проверки воды перед сбросом с аварийной АЭС, передают азиатские СМИ.

"Что касается загрязненной воды с АЭС "Фукусима", мы договорились об отправке туда группы южнокорейских инспекторов", - сообщил президент Южной Кореи.

СМИ отмечают, что это соглашение можно рассматривать как жест доброй воли Японии на фоне потепления отношений между двумя странами.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы, тему Северной Кореи.

Кисида заявил, что у него "болит сердце", когда он думает о страданиях южнокорейского народа во время японского колониального господства в Корее.

"У меня лично болит сердце, когда я думаю о многих людях, которые пережили ужасные страдания и горе в тяжелых обстоятельствах того времени", - сказал он. Тем не менее, официальные извинения он не стал приносить, подчеркивают СМИ.

Со своей стороны, Юн Сок Ель по итогам переговоров с Кисидой заявил, что "нерешенные исторические проблемы не должны мешать возможности предпринимать шаги для углубления отношений перед лицом нарастающих международных кризисов". Он подчеркнул, что хотел бы сделать отношения двух стран "лучше, чем когда-либо".

Высокопоставленный представитель канцелярии Юн Сок Еля заявил журналистам, что выступление премьера Японии не было запланировано заранее. В свою очередь южнокорейский президент поблагодарил Кисиду за демонстрацию этой позиции, отметив, что это "будет очень полезно для сотрудничества сторон".

Этот визит Кисиды стал его первой поездкой в Южную Корею, а также - первым визитом японского премьера в эту страну за 12 лет. При предшественниках этих политиков отношения между двумя странами упали до самого низкого уровня за последние десятилетия, указывают СМИ.