МИД встревожили планы Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Акция протеста против решения Токио сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан у посольства Японии в Сеуле Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве выражают сожаление тем, что Токио не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Россией, относительно своего плана сбросить воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Соответствующий комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой размещен во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу", - заявила Захарова.

По ее словам, "официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна". "В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс", - говорится в комментарии.

"Надеемся, что Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства", - подчеркнула Захарова.

Вода с тритием

Во вторник, 13 апреля, правительство Японии объявило о решении сбросить в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

В настоящее время водные отходы хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий. Правительство собирается снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами и через два года начать сброс воды в океан.

Правительственная комиссия Японии еще в прошлом году рекомендовала сбросить воду с "Фукусимы" в море, но решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.