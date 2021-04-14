Экологи обеспокоены планами Японии слить в океан воду с "Фукусимы-1"

Вид АЭС "Фукусима-1" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Решение властей Японии сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" беспокоит российских экологов.

"Ничего хорошего в том, что они будут выливать воду с АЭС, нет, несмотря на то, что они сказали, что очистят ее от радионуклидов. Япония планирует разбавить воду до слабых концентраций (радиоактивного трития), однако непонятно, сколько времени это займет", - сказал "Интерфаксу" старший советник морской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Згуревский.

При этом Збуревский предположил, что у Японии "не было другого выхода", "потому что резервуары АЭС переполняются, и скоро им будет некуда сливать воду, которой они охлаждают реакторы".

Эколог считает, что соседние с Японией страны оправданно беспокоятся, так как радиоактивные частицы могут распространяться по течению. "Нам еще повезло, что течение идет не в сторону России, оно идет в Тихий океан, уже после катастрофы отмечали повышенное содержание в водах, прилегающих к Калифорнии. Понятно, почему соседние страны беспокоятся", - сказал он.

В свою очередь директор программ российского отделения "Гринпис" Иван Блоков, комментируя решение властей Японии, сказал, что "при любой ситуации выбрасывание радиоактивных отходов в открытую среду является делом аморальным".

По его словам, вода, которую будут сбрасывать с АЭС, не могла полностью потерять вредных веществ. "Для ближайших участков среды это будет очень плохо", - считает эколог.

13 апреля правительство Японии объявило о решении сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Российская сторона выражает сожаление в связи с тем, что Токио не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с РФ, относительно своего плана осуществить сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В настоящее время водные отходы хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий. Правительство собирается снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами и через два года начать сброс воды в океан.

Правительственная комиссия Японии еще в прошлом году рекомендовала сбросить воду с "Фукусимы" в море, но решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.