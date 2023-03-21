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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Вашингтон не располагает подтверждениями того, что КНР поставляет оружие в РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил об отсутствии каких-либо данных о поставках китайского вооружения в Россию.

"У нас нет никаких подтверждений или того, что указывало бы на то, что Китай поставляет вооружение российскому Минобороны", - сказал Кирби во вторник на брифинге в Белом доме.

Накануне с аналогичным заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "У меня нет никаких свидетельств относительно того, что Китай поставляет оружие России. Так же, как нет свидетельств того, что он намерен делать это", - заявил он.

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