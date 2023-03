Фондовые индексы США упали на итогах заседания ФРС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги среды максимальным падением за два недели после того, как Федеральная резервная система повысила ключевую ставку, несмотря на проблемы в банковском секторе.

Федрезерв принял решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых.

Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне закрытия нескольких американских банков и повышенной волатильности на рынке.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что руководство центробанка рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки.

Судя по динамике индексов, главным разочарованием в речи Пауэлла для инвесторов стали слова о том, что Федрезерв не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он сказал, что если инфляция окажется слишком устойчивой, ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом. Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает еще одно повышение ставки на 25 б.п. в этом году.

"Действия ФРС можно назвать голубиным подъемом, - отметила управляющий директор Schwab Center for Financial Research Кэти Джонс. - Они хотят продолжать ужесточение ДКП, как и планировалось. Однако они оставили себе достаточно пространства для маневра, потому что пока неясно, как ужесточение скажется на банках".

Рыночная стоимость GameStop взлетела на 35%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники неожиданно завершил четвертый финансовый квартал с прибылью, а его выручка превысила ожидания рынка.

Капитализация Nike Inc. снизилась на 4,9%. Американский производитель спортивных товаров в третьем квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль на 11%, руководство компании также сообщило, что ожидает снижения рентабельности в этом фингоду.

Акции Winnebago Industries подешевели по итогам торгов на 1,7%. Производитель автодомов и моторных лодок во втором квартале 2023 финансового года резко сократил чистую прибыль и выручку, хотя скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг First Republic Bank упала на 15% на слухах, что проблемный американский банк обратился на этой неделе к Lazard Ltd. за помощью в оценке возможных стратегических вариантов. Эти варианты включают продажу всего бизнеса, части активов или докапитализацию, написала The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Котировки акций PacWest Bancorp опустились на 17%. Американский банк привлек свыше $16 млрд через федеральные программы финансирования банковских институтов для укрепления ликвидности. Руководство банка также сообщило, что не рассматривает привлечение нового капитала из-за неблагоприятной рыночной ситуации.

Цена бумаг ритейлера автомобилей Carvana Co. подскочила на 6%, хотя компания спрогнозировала сокращение выручки в первом финквартале до $2,4-2,6 млрд с $3,5 млрд годом ранее и падение продаж автомобилей до 76-79 тыс. машин против 105,2 тыс. Опрошенные FactSet эксперты ждут выручку на уровне $2,8 млрд и продажи в размере 83 тыс. машин.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 530,49 пункта (1,63%) и составил 32030,11 пункта. Акции всех 30 компаний, входящих в расчет индикатора, завершили торги в минусе.

Standard & Poor's 500 опустился на 65,9 пункта (1,65%) - до 3936,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 190,15 пункта (1,6%) и составил 11669,96 пункта.